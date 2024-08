Titre VO : Pienen hauen pyydystys

ISBN : 978-229037405-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Karila, Juhani

Traduction : Saint-Germain, Claire

978-229037405-4AucuneKarila, JuhaniSaint-Germain, Claire À Vuopio, en Laponie orientale, Elina a trois jours et trois nuits pour pêcher le seul et unique brochet de l’Étang du Pieu.

Si elle échoue, elle sera condamnée. Or, un cruel génie des eaux règne sur les lieux. Elina n’a d’autre choix que de pactiser avec les dangereuses forces surnaturelles des marais. Pendant ce temps, l’inspectrice Janatuinen enquête sur un meurtre étrange qui la mène à Elina.

Avec l’aide d’excentriques locaux, les deux femmes devront s’associer pour survivre.

Critique

Par Gillossen, le 06/08/2024

Il y a parfois des romans que l’on conserve dans sa PAL en se disant qu’on les lira bien “un jour”, mais les mois passent et… le livre ne bouge pas, toujours au même endroit, quand il ne recule pas dans la pile.

C’était le cas pour moi de La pêche au petit brochet, premier roman de l’auteur finlandais Juhani Karila, et surtout un roman que je regrette sincèrement de n’avoir pas découvert plus tôt, pour son humanité comme pour son ton. Quand on se penche sur la quatrième de couverture, ou même les premières pages, on se dit que l’on va avoir affaire à une histoire saugrenue, peuplée de personnages plus ou moins loufoques, dans un cadre, la Laponie, méconnu des lecteurs français. Avec en fil rouge, la fameuse partie de pêche, si importante pour notre héroïne Elina.

En vérité, ce roman nous offre bien davantage qu’une fable aux accents carnavalesques. Oui, bien entendu, c’est une histoire dépaysante, d’autant que tous les personnages croisés sur place croient dur comme fer aux esprits et autres créatures du folklore finnois. Ils auraient tort de ne pas y croire, puisqu’on en croise un large aperçu !

Tout cela peut paraître un peu fou, comme c’est le cas pour l’inspectrice Janatuinen, venue du “Sud” pour enquêter et qui s’imagine que l’on se paie sa tête. Mais on frémit tout autant que l’on sourit en mettant un pied sur ces terres de légendes. Certaines anecdotes, parfois tout juste effleurées par l’un des villageois, se révèlent empreintes d’une grande tristesse, quand il ne s’agit pas d’un sentiment d’effroi. Ce monde des ombres et des esprits peut se montrer terriblement sans pitié pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas ses codes et l’auteur nous le rappelle de bien des façons.

Au-delà de cette plongée réussie dans un univers à un pas de notre existence si civilisée, ce sont bien les personnages centraux du roman qui permettent à ce dernier de dépasser le statut initial qu’on lui prévoyait. Leurs failles, leurs conflits, leurs doutes et leurs peines, à l’origine, pour ceux qui se laissent dévorer par la culpabilité, d’une magie là encore potentiellement mortel. Là encore, la magie possède deux facettes, dévastatrice ou protectrice, une notion qui culminera dans un final aussi haletant que touchant.

L’autre élément qui confère une touche toute particulière à La pêche au petit brochet, c’est la plume de Juhani Karila. Par petites touches, sans chercher l’esbrouffe, l’auteur, à travers certaines scènes plus subtiles qu’il n’y paraît, quelques répliques à la profondeur surprenante, nous transporte au-delà du cercle polaire, parmi ces destins, grandioses ou misérables, qui font le sel de toute bonne histoire. On ne sera pas étonné de découvrir au fil d’un entretien que l’auteur cite notamment Andrus Kivirähk en référence (mais aussi… The Witcher 3 d’ailleurs !)

Et celle-ci, d’histoire, si elle suit un sillon connu, n’en est pas moins des plus réussies.

Discuter de La pêche au petit brochet sur le forum.