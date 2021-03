La Grande Aventure du Jeu de Rôle

ISBN : 978-237697165-8

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Pirou Julien

Au-delà de Donjons & Dragons, plongez dans les coulisses d'un phénomène culturel sans égal !

De L’Appel de Cthulhu à Cyberpunk Red, les jeux de rôle n’ont cessé d’évoluer, de se métamorphoser, tour à tour échappatoire ou reflet du monde. Bien qu’ils fassent désormais partie intégrante de la pop culture et qu’ils jouissent d’une reconnaissance médiatique indiscutable, il n’en a pas toujours été ainsi. Stigmatisés, incompris, parfois diabolisés, les premiers rôlistes ont dû lutter pour le développement et la reconnaissance de leur passion. Des origines aux heures sombres, du renouveau à la consécration, découvrez l’histoire passionnante et passionnée d’un des loisirs les plus polémiques du XXe siècle. Entretiens exclusifs d’auteurs de renom (Didier Guiserix, Sandy Petersen, Liz Danforth, Pen of Chaos…), analyses et dossiers richement illustrés paveront cette grande aventure du jeu de rôle.

Critique

Par Gilthanas, le 10/03/2021

Résumer plus de quarante ans de jeu de rôle en moins de deux cent pages, c’est le défi que Julien Pirou s’est lancé dans cet ouvrage. Le pari est-il réussi ? Voyons ceci plus en détail…

L’ensemble est présenté de façon chronologique, des origines (et même un peu avant) jusqu’à aujourd’hui. Le tout est entrecoupé d’encarts thématiques (GN, les femmes et le JDR, etc.) et d’interviews d’acteurs historiques du milieu, qu’ils soient français (notons la présence de figures comme Croc, Pen of Chaos ou Didier Guiserix), ou internationaux (Sandy Petersen, Margaret E. Weis ou Robert J. Kuntz). Cet amalgame se lit facilement, d’autant plus que l’ouvrage est richement illustré (on appréciera tout particulièrement les cartes dessinées à la main dans les premiers chapitres).

Bien sûr, difficile en si peu de pages d’être exhaustif, et on aurait aimé plus de développement dans certains passages un peu trop vite expédiés. On notera aussi une certaine proportion de l’auteur à faire sa publicité personnelle, certes sans insister. On lui pardonnera cependant facilement, car le travail qu’il livre ici est de qualité. Il conviendra aussi bien aux novices qui découvrent le JDR et qui se demandent « comment c’était avant » qu’aux vétérans qui risquent d’être pris d’un petit pincement au cœur devant certains couvertures d’ouvrages emblématiques de ce loisir si particulier, ou encore certaines références présentes ça et là dans les nombreuses interviews.

Un ouvrage synthétique, avec quelques prises de position de l’auteur ou des intervenants qui peuvent être sujettes à débat (l’auteur de ces lignes ne partageant pas l’engouement et l’importance donnée aux « actual play »), débat qui est cependant une marque de l’identité de la communauté rôliste. Le tout est cohérent, agréable à lire ou même simplement à feuilleter.

Un ouvrage que l’on devrait retrouver dans de nombreuses bibliothèques de rôlistes.

8.0/ 10

