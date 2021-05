ISBN : 978-208151065-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : de Montgolfier, Camille

Octave est un jeune homme simple qui a consacré l'essentiel de sa vie à sa petite sœur, Ariane. Son existence n'est pas parfaite mais faire le bonheur de la fillette lui suffit.

Alors, le jour où une licorne débarque sous son toit pour lui demander de l’aider à sauver une sorcière, son monde vole en éclats. Octave et Ariane découvrent un univers mystérieux et magique dont ils ne soupçonnaient pas l’existence…

Et, pauvres mortels, ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

Critique

Par Nephtys, le 13/05/2021

Il est intéressant de constater combien des mots précis peuvent tout de suite dans un résumé attirer l’attention et provoquer l’envie de lecture. La Forêt de Saint-Ambroise nous propose donc « sorcière » mais, plus important encore « licorne ». Parfois, il est très dur de résister au mot « licorne »…

Avec un prologue en course-poursuite et une narration fluide, apparemment capable de porter son récit tout autant que les actions des personnages, le roman nous met en confiance. Une confiance qu’il perdra trop vite, sitôt le premier chapitre.

Parmi les défauts, il y a d’abord ce flou autour de l’époque : de prime abord tout semble éloigné de notre temps avec ces sorciers et sorcières, ces histoires tragiques de filles-mères ne pouvant se soustraire à leur amant et autres. Sauf que non, l’action du roman est bien plus contemporaine que cela. Un simple détail qui se corrige vite pour comprendre le « où, « quand », « comment », mais peut-être pas assez rapidement malgré tout.

Ensuite il y a les références et les hommages. Disons que pour faire comprendre qu’Octave est un héros torturé, il y avait plus subtil que de toujours nous le décrire avec les hauts de Hurlevent entre les mains ou bien un roman gothique du XVIIIe ou du XIXe siècle. Le livre rend hommage à ce genre d’accord, mais sans s’embarrasser de pincettes. Enfin il y a les idées. Des idées, le roman n’en manque pas mais les présente encore une fois de façon brusque, qui peut faire reculer.

Sans aller jusqu’à parler de manichéisme réel, les idéaux et les personnages semblent toujours s’opposer entre deux extrêmes : sorcière végétarienne attachée aux animaux contre nécromanciens qui bidouillent de fait, viandes et cadavres et en mangent aussi certainement. Amour pur et sincère des deux héros contre le comportement lascif et charnel des nécromanciens… Encore une fois, les idées en elles-mêmes sont intéressantes mais la manière dont on les amène à travers les pages peut perdre et rebuter le lecteur lorsqu’il recherche un peu plus de nuances.

S’il faut parler des personnages : ceux-ci sont assez classiques et peuvent convenir à ce type de récit. Octave nous fait cependant redécouvrir la joie (ou la torture) d’un héros passif qui se laisse un peu trop porter par les ordres, les événements et bien sûr l’amour pur et véritable faisant battre son cœur à chaque seconde.

Le roman recèle peu de surprises, perdu entre hommages et classicisme. Il peine à convaincre et faire rêver autant que le résumé pouvait laisser penser.

Un peu trop maladroit, trop confus, une distance s’installe entre le récit et le lecteur qu’il n’est pas simple de combler (autant la distance, que le lecteur).

