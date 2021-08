Titre VO : The Bone Shard Daughter

ISBN : 978-236231525-1

Catégorie : Aucune

Traduction : Boischot Laurence

Auteur/Autrice : Stewart, Andrea

Sur toutes les îles de l’Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d’os derrière l’oreille, lors d’un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l’empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts, qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde.

Sa fille, Lin, a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l’immense palais plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l’estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d’os.

Une magie qui a un prix… alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lin devra décider jusqu’où elle peut aller pour reconquérir son héritage… et sauver son peuple.

Critique

Par Gillossen, le 18/08/2021

La Fille aux éclats d’os est l’illustration même de la formule le mieux est l’ennemi du bien.

Avec l’enthousiasme d’un premier tome de trilogie qui doit nous donner envie de poursuivre plus loin l’aventure, on comprend tout à fait que l’autrice se soit laissée déborder. Tout est une question de points de vue dit-on souvent, et c’est justement le cas ici. Ils sont trop nombreux (cinq, mine de rien) pour que chacun soit vraiment développé comme ils le mériteraient. Ce qui nous donne donc des fils d’intrigue parfois décousus ou des voix qui se ressemblent un peu trop, même si l’ensemble se concentre avant tout sur Lin et Jovis, un passeur.

C’est sans doute la principale réserve, du moins pour qui serait à la recherche de davantage de lectures façon Sarah J. Maas ou Brent Week à se mettre sous la dent. L’histoire se déroule de façon tout ce qu’il y a de plus classique pendant l’essentiel du roman, avec des fins de chapitres calibrées et une présentation de l’univers et de la société dans laquelle évoluent les personnages principaux assez banale en soi, même si bien exécutée. Pour les amateurs de système de magie, Stewart effectue un travail solide, même si là encore, ce n’est qu’une déclinaison de choses croisées ailleurs, avec un “nouveau” support. Mais si c’est un point important pour vous quand il s’agit de déterminer si un roman de fantasy peut vous intéresser, alors, ma foi, vous devriez y trouver votre compte. A noter également, le peu d’intérêt du roman pour l’aspect romance. Ouf ! Il y a bien certaines relations, mais elles sont pour ainsi dire existantes et l’intrigue globale ne repose pas sur ce type de dynamiques. On aurait pu s’en inquiéter, ce n’est pas le cas.

Le tout s’avère malgré tout un peu trop policé, sans aspérité quelconque (même “négatives”, ce qui donne parfois tout son charme à un ouvrage), mais efficace dans son registre balisé. Le roman accélère nettement le rythme en fin de parcours, ce qui est aussi un plus, si ledit rythme est conservé par la suite. Une chose à noter : je l’avais lu à la fin du printemps puis l’avais mis de côté pour ne pas mettre en lumière un titre de Bragelonne. Stéphane Marsan finalement mis à l’écart, il n’est cela dit pas question pour autant de donner un blanc-seing à l’éditeur.

Pour conclure sur La Fille aux éclats d’os - publié en français moins d’un après sa sortie en anglais au passage - il s’agit d’un premier tome qui ne démérite pas tout en n’apportant pas grand-chose de neuf. Ce qu’il fait, il le fait plutôt bien, mais les choses s’arrêtent là. C’est enfin un roman à la croisée des âges, publié chez Castelmore Big Bang, mais qui aurait aussi bien pu se retrouver chez Bragelonne.

