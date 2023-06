La Bataille de Kamarg

Tome 2 du cycle : Hawkmoon

ISBN : 978-234402790-5

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Le Gris, Jérôme

Dessin : Dellac, Benoît

Le Ténébreux Empire continue d'étendre son pouvoir sur le Vieux Continent.

Tombé aux mains de l’ennemi, le duc Dorian Hawkmoon a été victime d’une expérimentation effroyable, et le joyau noir implanté sur son front assujettit désormais son esprit à la volonté du Baron Meliadus. Envoyé comme espion en Kamarg, un des derniers royaumes libres, Dorian a pour mission de gagner la confiance de son souverain, le Comte Airain, et d’enlever sa fille Yisselda ! Mais ce plan machiavélique pourrait bien échouer grâce à la science des savants de Kamarg. Toujours menacé par le pouvoir de la pierre noire, Hawkmoon pourra-t-il arrêter les Granbretons qui marchent sur la cité d’Aigues-Mortes ? Protégée derrière ses hautes tours sentinelles et dotée d’une technologie puissante, la Kamarg peut se défendre. Mais elle n’a encore jamais affronté d’adversaire aussi redoutable.

Le légendaire duc de Köln parviendra-t-il à protéger ses alliés et empêcher la chute du Comte Airain face aux armées maléfiques du Roi-Empereur dégénéré…

Critique

Par Gillossen, le 30/05/2023

Avec le deuxième album de cette adaptation BD d’Hawkmoon, le monde de Michael Moorcock et ses personnages livrent enfin un peu plus d’informations aux lectrices et lecteurs qui ne connaîtraient pas du tout les romans, que ce soit concernant les Granbretons, Ysselda, Hawkmoon lui-même…

Le souci, c’est que l’on ne retrouve toujours pas le caractère flamboyant de cet univers, malgré la présence des flamands roses géants, ni l’énergie presque juvénile du Dorian des romans. S’il n’a jamais incarné le Champion Eternel le plus marquant de l’auteur, il dégageait en tout cas une certaine sympathie, de quoi rendre son sort immédiatement attachant pour le lecteur. Après tout, on nous le présente même comme un héros “légendaire”, y compris dans la présente quatrième de couverture.

Mais ce souffle est absent de l’album, pourtant généreux, ou alors condamné à demeurer une brise légère.

De même, il faut se rendre à l’évidence que si certaines trouvailles visuelles, architecturales, ou le design des masques de la Maison des Mouches, passent bien du roman à la bande dessinée, ce n’est pas le cas de l’ensemble, à commencer par l’Empereur : figure dérangeante et mystérieuse dans les romans, il n’est pas loin d’être tout bonnement ridicule en images, malgré de réels efforts de design.

Somme toute, on parcourt l’album d’un œil distrait, alors que la bataille qui lui donne son nom laisse bien peu de place au suspense. Et là où Cymoril était doté d’un vrai rôle à jouer dans l’adaptation d’Elric, Ysselda reste sagement à sa place. Etait-il vraiment possible de faire plus avec cette adaptation ? Si elle reste distrayante, elle se place en tout cas, pour le moment, un bon cran au-dessous de celle du Melnibonéen.

