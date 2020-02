L'Ours et le Rossignol

Titre VO : The Bear and the Nightingale

Tome 1 du cycle : Trilogie d'une nuit d'hiver

ISBN : 978-110188593-2

Catégorie : Aucune

Auteur : Arden, Katherine

Au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec ses frères et sa sœur, les contes de Dounia, la vieille servante.

Et plus particulièrement celui de Gel, ou Morozko, le démon aux yeux bleus, le roi de l’hiver. Mais, pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l’appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt.

Ce qui n’est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales.

Critique

Par Gillossen, le 02/06/2017

Voilà un roman qui ne pouvait que me plaire… et qui m’a plu. Très bien, on s’arrête là ? Certainement pas !

Premeir roman de l’auteure, The Bear and the Nightingale s’est vu immédiatement comparé à la prose d’écrivains du genre comme Neil Gaiman ou Noami Novik. Heureusement, surtout par rapport à la seconde à la production tout de même quelque peu décevante depuis quelques temps, Katherine Arden sait nous proposer sa propre voie et s’impose d’elle.

Une comparaison plus juste - encore que réductrice - serait bien entendu de parler de contes de fées pour adultes, même si les contes, dans leurs versions non édulcorées, s’adressent bien sûr à tous les publics. Poussé par Vasilisa, une héroïne déterminée et attachante (quoique, pas loin d’être presque trop parfaite), des scènes fortes, une agréable plongée dans les mythes slave et des thèmes bien traités que Arden prend le temps de développer patiemment (notamment tout ce qui touche aux liens familiaux), The Bear and the Nightingale s’avère une bien jolie réussite.

Le roman n’est peut-être pas immédiatement marquant, ce n’est pas une claque qui vous laissera marqué au fer rouge du sceau de ses mots, mais c’est une lecture qui vous restera en tête un bon moment, au gré de ses images fortes et douces à la fois. Un mot aussi sur l’écriture, subtile et évocatrice à la fois, et qui ne s’interdit pas d’ailleurs d’aborder plusieurs genres, et donc pas seulement de tomber dans le pseudo-conte (on frise parfois… l’horreur !). En tout cas, le lecteur se retrouve vraiment plongé au cœur de ce petit village médiéval et nul doute que vous sentirez le froid vous saisir les extrémités en ouvrant votre exemplaire ou bien en allumant votre liseuse !

The Bear and the Nightingale représente sans aucun doute l’une des bonnes surprises de ce premier semestre 2017 pourtant comme toujours riches en sorties, des deux côté de l’Atlantique d’ailleurs. Mais, comme souvent sur Elbakin.net, nous préférons l’originalité et la qualité d’écriture, deux qualités qui cela dit ne peuvent pas pour autant suffire à dissimuler une mauvaise histoire… ce qui n’est clairement pas le cas ici !

A découvrir.



Mise à jour du 17 janvier 2019 :

Parution de la version française chez Denoël - Lunes d’encre.

7.5/ 10

