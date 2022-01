Titre VO : Shadowblack

Tome 2 du cycle : L' Anti-Magicien

ISBN : 978-207508560-1

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Sébastien de Castell

Kelen l'anti-magicien se fait de nouveaux ennemis où qu'il passe. Toujours accompagné de ses deux acolytes incontrôlables, Furia et Rakis, il parcourt les terres de la frontière à la recherche d'un remède contre le mal qui le ronge : l'ombre au noir.

Critique

Par Luigi Brosse, le 24/01/2022

L’Anti-magicien s’était vu décerné le prix Elbakin.net 2018 du meilleur roman fantasy traduit jeunesse. Qu’en est-il de la suite ?

Alors que son aîné avait réussi a évité la plupart des écueils d’un premier tome d’introduction, L’Ombre au noir a plus de difficultés à ne pas tomber victime du syndrome de la suite. On retrouve nos trois héros errants dans le désert des Sept Sables, après qu’ils ont été forcés / ont décidé de laisser la ville d’origine de Kelen. Le désavantage d’avoir si bien conclu le tome précédent, c’est qu’il est difficile de rebondir efficacement dans celui-ci. Le démarrage peut sembler lent, voire poussif, avant que l’intrigue réussisse à trouver un second souffle. On notera au passage que l’auteur ne refera pas la même erreur à la fin de L’Ombre au noir , laissant suffisamment d’intrigues non-résolues pour embrayer correctement par la suite.

En parallèle, on retrouve de nombreux éléments qui avaient fait le succès de L’Anti-magicien : des dialogues bien menés, constellés de répliques bien senties, une mécanique bien huilée dans les interactions entre nos héros, des personnages avec un fort capital de sympathie, que ce soit par leur classe, leurs excès ou leur côté débrouillard. Kelen est particulièrement intéressant à cet égard, puisqu’il emprunte aux deux registres du héros et de l’anti-héros en même temps. C’est suffisamment original et bien géré pour en faire un moteur fort de l’histoire et non une pâle copie. Si on voulait chercher l’objectivité à tout prix, on pourrait se laisser aller à dire que la recette n’a que peu évoluée depuis le premier tome, mais cela n’enlève rien au fait que l’auteur maîtrise bien ses atouts.

L’un des points positifs de cette suite, c’est que l’auteur ouvre finalement son univers. Si la ville de naissance de Kelen était assez générique, si ce n’est neutre dans sa description, on va finalement voir un peu de pays. On bascule ici dans une ambiance très western, avec les thématiques des grands espaces battus par les vents, des hors-la-loi qui s’affrontent en duel en faisant parler la poudre (magique). Ce n’est pas complétement original bien sûr mais c’est encore une fois crédible et bien réalisé. On découvre également que le monde ne se limite pas aux mages Jan’Tep, mais que d’autres cultures et peuples existent et maintiennent un fragile équilibre entre eux. Sébastien de Castell en garde néanmoins sous le pied et ne lève le voile qu’en partie, comme il le fait brillamment avec les Argosi, « tribu » à laquelle appartient Furia.

Enfin, bien qu’on soit en plein dans le récit d’initiation, cela reste néanmoins plus original que d’autres œuvres. On évite ainsi certains poncifs habituels comme l’élu de la prophétie, le héros orphelin ou surinvesti de pouvoirs, pour au contraire suivre un adolescent banal, que la vie rudoie et qui tente de trouver sa voie, un jour après l’autre. C’est cet aspect de combat ordinaire qui permet à cette série de toucher adolescents, mais aussi adultes. Kelen fait face avec ténacité, parfois avec résignation, sans trop d’atermoiements, conservant une vision positive de son futur. C’est un personnage qu’on aime dans son humanité.

En conclusion, ce second tome continue dans la lancée du premier, offrant une lecture rapide et savoureuse. L’intrigue met un peu de temps à s’installer et ne dépasse peut-être pas vraiment des limites du roman jeunesse, mais cela n’entache pas le plaisir que l’on peut avoir à retrouver nos héros, ainsi que leurs échanges caustiques. Vivement la suite !

