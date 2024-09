L'Eveil du Palazzo

Tome 2 du cycle : Mille Saisons

Auteur/Autrice : Henry, Léo

AucuneHenry, Léo La colère gronde à Pré aux Oies, ville-monde stratifiée à l’extrême.

Alors que la plèbe grouille dans le Quart Bas, la Régentine règne sans partage depuis son palais dissimulé dans les nuages. Il suffirait d’un rien pour mettre le feu aux poudres. Un rien qui pourrait bien prendre le visage de Lazario, prêt à remuer ciel et terre pour retrouver son mentor aux mains de la terrible Inquisition…

Par erkekjetter, le 15/09/2024

Deuxième tome des Mille saisons, L’Éveil du Palazzo met en scène d’autres personnages que La Géante et le naufrageur. Léo Henry nous entraîne cette fois à Pré-aux-Oies, une ville très marquée par la ségrégation sociale et dont le fonctionnement bien rodé repose précisément sur ce cloisonnement rigide – et oui, il y a un propos politique en toile de fond, pour ceux qui se poseraient la question.

Toute l’intrigue se tiendra dans la ville, dont nous pourrons découvrir les différents quartiers. Pré-aux-Oies dévoile au fil de l’intrigue ses visages pluriels, ses rouages, sa façade et ses entrailles. C’est qu’il s’y passe moult choses, aussi bien sur la scène publique qu’en coulisses. Si le récit est moins foisonnant d’aventures que le premier tome, on retrouve en revanche les jeux de langage, la saveur un peu piquante de l’écriture et un éventail de personnages aux tempéraments variés, tous intéressants, une fois de plus. Ces derniers sont aux prises avec une situation très concrète, qui n’est pas sans rappeler les joyeusetés de notre monde capitaliste. Il est intéressant également de noter que les adultes n’occupent pas toute la scène. Des enfants contribuent activement à l’action, tout en restant fondamentalement des enfants : ce ne sont pas des adultes miniatures, mais bien de « jeunes pousses » aux attitudes cohérentes avec leur âge.

Suite réussie, alors ? Oui, indéniablement, et les liens avec le tome précédent se nouent à la fin. Mais plus encore, il convient de saluer la plume de Léo Henry et ce travail familial de construction d’histoire, une configuration pour le moins singulière qui participe sans nul doute à enrichir l’univers de la série et à lui.

Rendez-vous l’an prochain pour la suite.

