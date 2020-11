L'Armée des ombres

Titre VO : Shadows Rising

ISBN : 979-102812157-0

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Roux, Madeleine

Traduction : Jouanneau, Claire

Sur ces terribles paroles, Sylvanas Coursevent tourna le dos à la Horde qu’elle avait juré de servir. Depuis, la Dame Noire et ses partisans intriguent dans l’ombre tandis que la Horde et l’Alliance oeuvrent sans relâche pour découvrir ses plans, aidées par la propre soeur de Sylvanas, Alleria. Écrasé par le fardeau de la couronne, le roi Anduin dépêche l’elfe du Vide et le grand exarque Turalyon pour retrouver la reine banshee.

La Horde se tient au seuil d’un moment historique. Les différentes factions ont formé un conseil, reléguant au passé la figure du chef de guerre. Thrall, Lor’themar Theron, Baine Sabot-de-Sang, la première arcaniste Thalyssra, et bien d’autres notabilités s’attachent à relever ce nouveau défi. Malheureusement, le danger est omniprésent, et la défiance, trop enracinée.

Secoué par une tentative d’assassinat contre Talanji, reine zandalari et alliée essentielle de la Horde, le conseil se voit contraint d’agir. Thrall et les autres chefs décident de confier au jeune troll chaman Zekhan, encore affecté par la mort de Varok Surcroc, la mission cruciale de protéger Talanji et de démasquer la menace grandissante qui pèse sur elle.

Au même moment, la Dame Noire charge Nathanos le Flétrisseur et Sira Gardelune d’une tâche effroyable : tuer le Loa de la mort des trolls, Bwonsamdi.

Alors que Zekhan et Talanji s’efforcent de le sauver, s’engage une quête qui jouera un rôle décisif pour prémunir la Horde contre les ténèbres croissantes et les amener à se trouver eux-mêmes. L’échec aura certainement des conséquences funestes - mais, en cas de victoire, ils pourraient bien redécouvrir ce qui fait la force de la Horde.

Critique

Par Gilthanas, le 05/11/2020

Désormais, à chaque extension de World of Warcraft son roman.

Devenu un véritable support du jeu vidéo, le roman dérivé est aujourd’hui incontournable. Mais ajoute-t-il une plus-value à l’univers ou n’est-il qu’un produit dérivé comme un autre ?

Dans le cadre de L’Armée des ombres, nous sommes clairement dans la seconde catégorie. Sur la base d’une intrigue simpliste en trois arcs, qui n’est qu’un prétexte à un vaste name-dropping (plus de cent personnages sont nommés), l’auteur nous livre un texte certes pas déplaisant, mais sans enjeu, notamment du fait que World of Warcraft est devenu un MMORPG cross-media, et que l’intrigue principale avance sur plusieurs supports.

Ainsi, le roman se déroulant avant la cinématique d’introduction de Shadowlands, on sait avant même le début de l’histoire que Sylvanas ne sera pas capturée, et que les personnages principaux ne craignent rien (les personnages créés pour l’occasion quant à eux…).

Alors oui, le texte permet d’approfondir un peu la personnalité de certains personnages, comme Zekhan ou Talanji (dont la relation avec Bwonsamdi est le cœur du roman et finalement son seul intérêt), et ceux créés, comme Apari, sont intéressants.

Mais on sent clairement qu’il s’agit d’un travail de commande, conçu et rédigé sans passion, qui ne possède aucune âme. Même l’amateur de World of Warcraft finira par s’ennuyer, malgré le fan-service et les clins d’œil nombreux au lore.

Au bout du compte, une lecture laborieuse et à déconseiller, que l’on soit novice ou vétéran d’Azeroth.

3.0/ 10

