Fantasy & Féminismes

ISBN : 978-237686609-1

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Bougon, Marie-Lucie

Auteur/Autrice : Gingras-Gagné, Marion

Auteur/Autrice : Laplante-Dubé, Pascale

978-237686609-1Roman connexeBougon, Marie-LucieGingras-Gagné, MarionLaplante-Dubé, Pascale Par la création qu’elle permet de mondes secondaires alternatifs et par ses codes génériques sujets à la réappropriation, la fantasy est un genre de l’imaginaire dont les potentialités sont illimitées, et qui offre la possibilité d’interroger les systèmes normatifs en place. Ce n’est donc pas un hasard si elle a été investie, au fil des décennies, par des discours issus de divers courants féministes et queer. Que se produit-il lorsque la fantasy rencontre ces perspectives ? Comment peuvent-elles éclairer les œuvres (livres, nouvelles, séries télévisuelles), mais aussi les phénomènes faniques et militants qui les entourent ? Comment aborder la fantasy (l’analyser, mais aussi l’écrire) en s’intéressant aux dynamiques genrées, sexuelles, sexuées, ainsi qu’aux savoirs féminins et aux cultures des marges ?

Critique

Par erkekjetter, le 12/01/2024

Ce titre rassemble des publications écrites dans le cadre d’un colloque universitaire. Il s’articule en trois parties, de longueurs inégales : la première traite de la reprise et du déplacement des canons du genre, la seconde des interprétations et de la réappropriation des œuvres par les fans, et la troisième de la reprise et du déplacement des tropes (= des motifs narratifs). Chaque article s’attache à une œuvre précise, une figure particulière ou un (petit) corpus de textes.

Ce travail permet de mettre en lumière l’évolution des thèmes abordés en fantasy. Le genre étant régulièrement qualifié de réactionnaire, il est intéressant de se pencher sur le traitement des personnages féminins et des héroïnes, sur les thématiques qui y sont liées (maternité, sexualité féminine, etc.). Le propos est donc tout à fait pertinent, lecteurs et lectrices pourront y trouver de quoi nourrir leurs propres réflexions au fil de leur lecture.

Les articles sont ponctués de cinq nouvelles, toutes écrites par des femmes. Si elles permettent d’illustrer le propos, leur intérêt est assez inégal. La première, toutefois, fonctionne très bien.

Sur la forme globale que prend l’ouvrage, il y a en revanche de quoi être sceptique, et d’autant plus parce qu’il paraît chez un éditeur « classique » d’imaginaire : il s’agit ici d’un travail universitaire, académique, qui tient plus d’une publication « savante » que d’une somme d’articles à destination du grand public. Or, cela ne rend pas le contenu accessible à tous, loin de là. Non seulement il faut avoir un intérêt pour le sujet, mais il faut en plus avoir envie de se confronter à une écriture et des termes pas toujours simples à appréhender. En l’état, la lecture peut vite tourner au chemin de croix si l’on n’est pas titulaire d’un master en lettres, ce que l’on ne peut que déplorer. Le propos aurait gagné à être vulgarisé : il était tout à fait possible de conserver le fond en adaptant la forme pour la rendre plus abordable.

En somme, malgré quelques écueils, cette parution relève d’une initiative qu’il convient de saluer. Elle incite à la réflexion et à porter un regard critique sur la construction des mondes secondaires spécifiques à la fantasy : si l’imaginaire donne à voir des mondes autres, il est aussi un champ d’expérimentation qui permet d’envisager le réel autrement et de questionner nos propres sociétés.

À noter : du fait d’une analyse poussée, les articles dévoilent une partie de l’intrigue des œuvres abordées. S’il s’agit de romans/cycles que vous souhaitez lire, il vaut donc mieux s’abstenir de parcourir lesdits articles en amont.

Discuter de Fantasy & Féminismes sur le forum.