Tome 2 du cycle : La Stratégie des As

ISBN : 978-237686342-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Snyers, Damien

978-237686342-7AucuneSnyers, Damien Dans un monde où se mêlent machines à vapeur, magie et trolls, une humaine et un elfe tentent de sauver leur peau. Elle, membre d’une organisation secrète en possession d’un artefact convoité, lui, gentleman cambrioleur aux yeux plus gros que le ventre. Mais que peut-on faire face à un homme qui ne veut pas mourir ?

Critique

Par Saffron, le 27/04/2021

Qu’un auteur fasse preuve de constance peut raisonnablement être perçu comme une bonne chose. Mais quand cette constance est telle que l’on pourrait republier presque mot pour mot une chronique vieille de quatre ans, c’est une autre histoire…

Bien que présenté comme un roman indépendant par l’éditeur, Ex Dei a tout de la suite qui ne dit pas son nom : références récurrentes à l’intrigue de La Stratégie des as, même univers steampunk, mêmes personnages… En d’autres termes, s’il n’est pas indispensable d’avoir lu le « premier tome » pour s’y retrouver, il est tout de même recommandé de s’en tenir à l’ordre de parution.

Au global, Ex Dei est à peu près aussi terne que son prédécesseur, au point que l’on se demande s’il n’aurait pas été écrit tout de suite après et oublié dans un tiroir pendant quatre ans avant d’être exhumé et publié en l’état. La première moitié du roman tire en longueur et l’histoire met un temps fou à se mettre en place – tant et si bien que, aux deux tiers de la lecture, on finit par se demander si les différentes intrigues pourront être résolues en un seul tome. Quant aux personnages principaux, Marion et James, ils réussissent l’exploit de cumuler existence centenaire et personnalité quasi-inexistante, ce qui n’aide pas le lecteur à se soucier de leur sort, et encore moins de l’avenir de leur histoire d’amour.

Mais la véritable source de frustration vient de l’univers steampunk, toujours aussi criminellement sous-exploité. Contrairement à nombre d’auteurs, qui arrivent à faire de leur cité ou monde rétro-futuriste un personnage à part entière, Snyers fait évoluer ses personnages dans un décor en carton-pâte. Nowy-Krakow n’est finalement qu’une toile de fond, et l’ancrage steampunk, une excuse pour créer des moyens de locomotion amusants. (Il est d’ailleurs à noter que, dans cet univers générique et diffus, l’auteur s’autorise une description ultra-détaillée de « Balrog Boogie », une vraie chanson de Diablo Swing Orchestra sortie en 2006, dont la présence incongrue dans les pages d’un roman steampunk se justifie uniquement par son titre).

En termes d’écriture, ce qui frappe surtout, ce sont les innombrables ellipses, dont certaines s’avèrent franchement gênantes. La narration divisée en deux points de vue différents fait que l’on abandonne souvent un personnage pour le retrouver une vingtaine de pages plus loin avec une idée très vague de son parcours – alors que d’autres scènes, elles, sont décrites deux fois. On pourrait arguer « l’effet de style », mais l’auteur lui-même donne parfois l’impression de ne pas beaucoup mieux savoir que le lecteur comment ses personnages sont arrivés là…

En bref, comme son prédécesseur, Ex Dei fait passer le temps de façon décente, mais en matière de production fantasy française, on trouvera sans mal plus intéressant à recommander.

6.0/ 10

Discuter de Ex Dei sur le forum.