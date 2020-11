Dead Voices

Tome 2 du cycle : Small Spaces

ISBN : 978-052551505-0

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Arden, Katherine

978-052551505-0JeunesseArden, Katherine Après avoir survécu aux épouvantails et au malveillant Smiling Man dans Terreur à Smoke Hollow, les désormais nouveaux meilleurs amis Ollie, Coco et Brian ont gagné des vacances d’hiver bien méritées avec leurs parents dans la nouvelle station Mount Hemlock. Sauf qu’une mystérieuse tempête de neige coupe toute l’électricité et que le froid envahit peu à peu le chalet.

Les trois enfants semblent forcés de rester à l’intérieur du chalet entre chocolat chaud et jeux de plateaux, mais…

Critique

Par Nephtys, le 05/11/2020

A peine quelques mois après les événements de Terreur à Smoke Hollow, nous retrouvons Ollie et ses amis pour une nouvelle aventure. Cette-fois-ci, on s’éloigne de la ville et de son passé pour préférer quelques jours à la montagne dans un chalet assez… atypique ?

Evidemment, rien ne se passera comme prévu pour nos jeunes héros ainsi que pour les adultes présents avec eux, et la peur reviendra pointer le bout de son nez !

Court mais toujours aussi rythmé, le récit propose une jolie aventure horrifique pouvant être appréciée à tout âge. Si Brian est un peu en retrait, Ollie et Coco sont des héroïnes futées et attachantes qui ne manquent pas de suite dans les idées.

Le déroulement du scénario est prévisible, mais bien équilibré pour ce qui est de l’ambiance et des descriptions avec comme toujours pour cette autrice, un sens du détail qui fait mouche. Autrement dit, on se prend au jeu et l’on frissonne en anticipant ce qui risque (fortement) d’arriver. L’histoire est agréable à lire car elle répond à nos attentes en nous donnant exactement ce que l’on devine et que l’on espère, tout en nous proposant un univers et des personnages qui savent marquer.

La complicité des trois enfants sonne vraie, la narration est dynamique et ne verse pas dans la sur-explication facile pour coller avec un certain esprit “jeunesse”. Cela contribue à donner au récit ce petit quelque chose de réconfortant et de nostalgique qui, comme pour le premier tome, rappelle toutes ces histoires que l’on adorait dans notre enfance et qui faisaient délicieusement peur. Et pour peu que l’on se prenne au jeu, la lecture nous rappelle que nous n’avons peut-être pas vieilli autant que nous le pensions…

7.0/ 10

