Dans l'ombre de la reine louve

Le jour où sa sœur disparaît, à la suite d'un mystérieux tremblement de terre, Yseult se promet de la retrouver. Quitte à passer un dangereux marché avec la terrible reine louve…Accompagnée de son épervier des mers, Yseult se lance dans la quête d'une magie bien plus puissante qu'elle n'aurait pu l'imaginer.

Le premier volet d’une fantasy épique de Kiran Millwood Hargrave, l’autrice des Graciées.

Critique

Par Erkekjetter, le 05/09/2024

Que dire de ce roman ?

D’abord, il s’agit du premier tome d’une inévitable trilogie… Ensuite, eh bien, le récit repose sur des éléments très classiques : orphelines, quête, prophétie, monde à sauver d’un péril imminent, et bien sûr, de grands méchants cruels. Bon. Rien de transcendant jusque-là. Côté écriture, la plume se veut poétique par moments, sans réussir à l’être vraiment : en l’état, on a surtout des comparaisons vues et revues, pas spécialement bien tournées.

Si l’on se penche sur les personnages, l’héroïne n’est pas très attachante, ni même franchement agaçante. Elle suscite plutôt l’indifférence, ce qui est plutôt dommage. De leur côté, les personnages secondaires n’ont rien non plus pour se démarquer. Quelques-uns sortent légèrement du lot, mais leurs interventions sont limitées et ce n’est pas suffisant pour emporter l’adhésion. On a de plus droit à plusieurs scènes où les ficelles narratives sont si grosses qu’il est difficile d’en faire abstraction.

Bref, sans être un infâme torchon, le roman ne propose rien qui le distingue dans la masse de parutions, pas même un petit supplément de sympathie pour un personnage ou une écriture particulièrement prenante.

À moins d’être vraiment très emballé par la quatrième de couverture, mieux vaut passer son chemin : la littérature jeunesse fourmille de titres autrement plus enthousiasmants.

