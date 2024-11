Bientôt un long métrage Game of Thrones ?

Par Gillossen, le vendredi 1 novembre 2024 à 05:30:32

Il n'y a pas encore de scénario, de réalisateur, de scénariste ou même d'idée précise de ce que ça pourrait donner : il s'agit simplement d'une volonté d'exploiter la licence Game of Thrones.

Quoi qu'il en soit, Warner Bros. développe discrètement au moins un film dans l'univers de fantasy épique de George R.R. Martin. En bref : l'idée qu'une "marque" doit être soit un film, soit via une série mais pas les deux est devenue obsolète, aussi n'est-il donc pas surprenant que Game of Thrones soit la prochaine licence de poids à passer d'un média à l'autre.

En attendant un commentaire de Martin en personne sur son blog ?

Source