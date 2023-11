House of the Dragon : la saison 2 pour l’été 2024

Par Gillossen, le jeudi 2 novembre 2023 à 14:10:43

Alors qu'il faudra attendre 2025 pour la suite de The Last of Us...

HBO a officialisé le retour du monde de George R.R. Martin pour l'été prochain, lors d'une conférence de presse à New York ce matin. Une bande annonce a même été diffusée à cette occasion devant un parterre de journalistes, même si elle n'est pas encore apparue en ligne de son côté. Cette deuxième saison comptera 8 épisodes, contre 10 pour la première. Quant à la troisième... la chaîne y réfléchit déjà.

Pour ce qui est des aventures de Dunk et l'Œuf, le tournage pourrait débuter au printemps prochain, si bien sûr la grève des acteurs à Hollywood a pris fin d'ici là.

