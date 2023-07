George R.R. Martin fait le point ! Episode 482

Par Gillossen, le lundi 24 juillet 2023 à 06:28:49

George R.R. Martin donne des nouvelles de tous ses projets et s'exprime sur les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA.

Dans son dernier billet de blog, Martin déclare que la grève de la WGA est la plus importante de ma vie . Personne ne peut savoir avec certitude ce que nous allons faire à partir de maintenant, mais j'ai le mauvais pressentiment que cette grève sera longue et acharnée. Elle pourrait devenir aussi grave que la tristement célèbre grève de 1985, mais j'espère que ce ne sera pas le cas , a-t-il ajouté. Martin a révélé que son contrat global avec HBO a été suspendu le 1er juin mais qu'il a encore beaucoup à faire , ajoutant que ces grèves ne concernent pas vraiment les scénaristes, les producteurs ou les showrunners, dont la plupart vont bien ; nous faisons grève pour les scénaristes débutants, les rédacteurs, les étudiants qui espèrent percer, l'acteur qui a quatre répliques, le gars qui travaille pour la première fois et qui rêve de créer sa propre série un jour, comme je l'ai fait dans les années 80 .

En ce qui concerne la saison 2 de House of the Dragon, Martin a déclaré que tous les scripts étaient terminés depuis des mois avant le début de la grève de la WGA. À ma connaissance, aucun scénario n'a été écrit depuis . Le tournage se déroule principalement à Londres (et un peu au Pays de Galles, en Espagne et dans d'autres lieux), c'est pourquoi il s'est poursuivi , a ajouté M. Martin. Les acteurs sont membres du syndicat britannique Equity, et non de SAG-AFTRA, et bien qu'Equity soutienne fermement ses cousins américains (un grand rassemblement est prévu), la loi britannique leur interdit d'organiser une grève de solidarité. S'ils se mettent en grève, ils ne sont pas protégés contre les licenciements pour rupture de contrat, ni même contre les poursuites judiciaires.

Martin a déclaré avoir rencontré les producteurs de la pièce de théâtre sur Le Trône de Fer, révélant que les scripts avancent bien, ajoutant : Peut-être pourrons-nous même amener le spectacle à West End d'ici... eh bien, non, mieux vaut ne pas le dire, je ne veux pas porter la poisse au projet.

Enfin, en ce qui concerne The Winds of Winter, Martin dit qu'il y travaille presque tous les jours . J'écris, je réécris, j'édite et j'écris encore. Je progresse régulièrement. Pas aussi vite que je le voudrais... certainement pas aussi vite que VOUS le voudriez... mais il y a des progrès quand même. Cela me permet de ne pas m'écarter du droit chemin.

Discuter de George R.R. Martin sur le forum

Source