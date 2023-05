Grève des scénaristes : Dunk et l’Œuf concerné

Par Glaurung, le mercredi 10 mai 2023 à 12:06:58

G.R.R. Martin est revenu sur la grève des scénaristes en cours outre-Atlantique et son impact sur les adaptations prévues de ses oeuvres.

Dans un post sur son site Not a blog, l'auteur commence par dire qu'il soutient totalement cette grève lancée au début du mois, même s'il ne peut pas participer à un piquet de grève comme il l'avait fait en 1988. Il s'attend à ce que la grève dure longtemps, peut-être plus que les 100 jours de la dernière en 2007-2008.

S'agissant des adaptations de ses écrits, l'auteur confirme qu'il n'y a pas d'impact pour la deuxième saison de House of the Dragon, pour laquelle les scripts sont finis depuis plusieurs mois. En revanche, la série récemment annoncée par HBO sur Dunk et l'Œuf n'est pas épargnée : le scénariste Ira Parker et son équipe participant au mouvement, il n'y aura aucun travail sur l'écriture de la série pendant la durée de la grève.

Martin précise que la grève ne concerne que l'écriture de films et de séries : son travail de romancier n'est pas touché, et l'écriture de Winds of Winter reste sa priorité.

Source