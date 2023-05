Grève des scénaristes : pas de conséquences pour House of The Dragon

Par Gillossen, le mercredi 3 mai 2023 à 05:32:50

La saison 2 de House of the Dragon sera tournée comme prévu, malgré la grève de la Writers Guild of America, selon un article de Variety.

Le magazine spécialisé affirme que les scripts de la deuxième saison de la préquelle de Game of Thrones ont été terminés bien avant le début du tournage. On ne sait pas encore dans quelle proportion cette saison a été écrite, à 100% ou simplement de quoi largement avancer. La première saison avait débuté sa diffusion en août 2022 et s'était poursuivie jusqu'en octobre, avec 10 épisodes. La série est en tournage au Royaume-Uni, mais les membres de la WGA qui travaillent à l'étranger, ou dont le travail est utilisé à l'étranger, sont toujours en grève, ce qui explique pourquoi la série a dû faire face à des questions concernant son tournage. Il s'agit du premier mouvement de grève depuis 2007 dans cette branche.

