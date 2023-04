GRRM évoque le nouveau spin-off de Game of Thrones

Par Gillossen, le dimanche 16 avril 2023 à 06:33:18

Tout juste annoncé cette semaine.

De nombreux fans appellent simplement cette série "Dunk et l'Œuf", mais Martin a expliqué sur son blog pourquoi il a opté pour un titre différent. Le titre provisoire sera A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight. Je ne peux pas dire avec certitude s'il s'agira du titre final... à part le fait que cela ne s'appellera pas Takes of Dunk & Egg ou The Adventures of Dunk & Egg ou Dunk & Egg. J'aime Dunk et j'aime l'Œuf, mais il y a des millions de gens qui ne connaissent pas ces histoires et le titre doit les intriguer aussi. Si vous ne connaissez pas les personnages, Dunk & l'Oeuf fait penser à une sitcom. Laverne & Shirley. Abbott & Costello. Beavis & Butthead. Donc, non. Nous voulons "chevalier" dans le titre. La chevalerie et l'esprit chevaleresque sont au cœur des thèmes de ces histoires.

L'auteur a également déclaré que HBO avait commandé une série complète et que le scénario du premier épisode de la série dérivée avait déjà été écrit. Martin n'est pas sûr du nombre d'épisodes que comportera la première saison de la série préquelle, mais il s'agirait très probablement de six épisodes, bien que cela ne soit pas gravé dans le marbre . Martin a également précisé que le développement des adaptations de ses livres prenait du temps et a indiqué qu'en 2016, il avait présenté deux idées à la chaîne premium, la Danse des dragons, qui est devenue House of the Dragon... et Dunk & l'Oeuf. C'était il y a sept ans (j'ai moi-même du mal à y croire). La leçon à en tirer est que le développement prend du temps.

Je vois toutes ces histoires sur le net à propos d'autres spin-offs qui ont été mis au rebut ou abandonnés... je ne sais pas du tout où ils vont chercher ça... et ça me fait juste secouer la tête , a-t-il ajouté. La série Nymeria est toujours en cours de développement. Il en va de même pour la série Sea Snake. Je viens de passer une semaine formidable à travailler avec des scénaristes. Et il y en a d'autres, en prises de vue réelles ou animées.

