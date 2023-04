HBO commande une série sur Dunk et l’Œuf !

Par Gillossen, le mercredi 12 avril 2023 à 17:56:22

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night aura droit lui aussi à sa série.

Cette préquelle de Game of Thrones sera écrite et produite par George R.R. Martin lui-même et Ira Parker. Ryan Condal et Vince Gerardis en seront également les producteurs exécutifs. Voici le résumé officiel : Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables erraient dans Westeros... un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son écuyer, l'Œuf. À une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu des mémoires, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereux exploits attendent ces improbables et incomparables amis...

Les dernières nouvelles au sujet de ce potentiel projet remontaient à 2021.

