House of the Dragon finit en force

Par Gillossen, le mardi 25 octobre 2022 à 05:30:30

Plus de 9 millions de personnes ont regardé le final de la saison 1 de House of the Dragon dimanche, soit la meilleure soirée de HBO pour l'une de ses séries depuis la conclusion de Game of Thrones en mai 2019.

Nous sommes tellement ravis de voir House of the Dragon s'enflammer auprès des fans de Game of Thrones du monde entier, ainsi que des nouveaux téléspectateurs qui découvrent le monde de Westeros pour la première fois , a déclaré Casey Bloys, président-directeur général de HBO et HBO Max, dans un communiqué. Félicitations à George, Ryan, Miguel et toute l'équipe pour cette incroyable première saison . Tous les épisodes de la série ont en moyenne rassemblé 29 millions de téléspectateurs aux États-Unis, soit plus du triple de l'audience moyenne de leur première diffusion, avec un fort taux de rattrapage, selon HBO. La saison 7 de Game of Thrones avait réuni en moyenne 32,8 millions de téléspectateurs par épisode aux États-Unis.

House of the Dragon a également été numéro 1 sur Twitter pendant 10 heures consécutives dimanche soir aux États-Unis. En dehors des États-Unis, HOTD a dépassé la saison 8 de GoT, ce qui en fait le programme de HBO le plus regardé en Amérique latine, en Europe, en Asie du Sud-Est, à Hong Kong et à Taiwan sur un service de streaming HBO. La série est diffusée sur HBO Max dans 39 pays d'Amérique latine, dans 21 pays d'Europe et sur HBO GO en Asie du Sud-Est, à Hong Kong et à Taiwan.

Source