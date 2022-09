House of the Dragon et saut dans le temps

Par Glaurung, le mercredi 28 septembre 2022 à 19:53:39

Attention, spoilers, bien entendu !

Les showrunners de la série Ryan Condal et Miguel Sapochnik sont revenus sur les changements de casting qu'ont pu découvrir les téléspectateurs dans le sixième épisode de House of the Dragon. Rappelons que les évènements narrés dans le livre Fire & Blood écrit par G.R.R. Martin se déroulent sur 150 ans, ce qui a amené des difficultés pour mettre au point l'adaptation. Le premier essai a été de démarrer la série à la mort du roi Viserys Targaryen, mais cela nécessitait de laisser de côté trop d'évènements ayant un impact sur le futur.

Ryan Condal a donc dû créer une histoire s'étendant sur plusieurs décennies. Pour lui, cela lui a permis de raconter une histoire complexe et centrée sur les personnages, à un rythme qui le fait comparer cette première saison à une combustion lente. C'est la raison pour laquelle les actrices Emma D’Arcy et Olivia Cooke ont repris les rôles de Rhaenyra et Alicent, d'abord incarnées respectivement par Milly Alcock et Emily Carey.

Cette première saison nous occupera encore un petit mois, la diffusion du dernier épisode sur HBO étant prévue pour le 23 octobre 2022.

