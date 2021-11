Game of Thrones : GRRM frustré post saison 5

Par Ivy, le dimanche 28 novembre 2021 à 17:18:35

Les fans ne seraient pas les seuls à regretter certains des choix effectués par HBO pour son adaptation du Trône de Fer.

C'est en tout cas ce que semble révéler le livre Tinderbox : HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers, de James Andrew Miller, qui cite Paul Haas, représentant de George R.R. Martin. Il y est notamment mentionné que l'écrivain a commencé à s'inquiéter des libertés prises par rapport à sa feuille de route après la saison 5. Il n'aurait par ailleurs pas dévoilé le nom de la personne qui prend possession du trône de fer à la fin de l'histoire. Pourtant, les showrunners David Benioff and D. B. Weiss ont affirmé que l'idée venait bien de Martin lui-même, une information corroborée par certaines déclarations de l’auteur.

Le tome 6 se faisant toujours attendre, lira-t-on un jour la fin choisie par George R.R. Martin ?

