Game of Thrones : un spin-off anime sur Yi Ti  ?

Par Gillossen, le samedi 17 juillet 2021 à 17:35:34

C'est la dernière rumeur en date.

HBO Max envisagerait d'ores et déjà plusieurs spin-offs d'animation, dont l'un sur l'Empire de Yi Ti, une contrée très loin à l'est d'Essos et que l'on ne voyait pas du tout dans Game of Thrones. Parmi les civilisations les plus avancées de l'univers de George R.R. Martin, Yi Ti est inspirée de la Chine impériale. Ce serait en tout cas l'une des trois idées principales actuellement au cœur des discussions de la chaîne.

Pendant ce temps, le tournage de House of The Dragon vient d'être mis en pause à cause d'un cas de covid. Voilà quelque chose qui ne risque pas d'arriver en animation !

