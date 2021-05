Premières photos pour House of the Dragon

Par Ivy, le mercredi 5 mai 2021 à 19:05:07

HBO vient de dévoiler les trois premières photographies officielles de la préquelle de Game of Thrones, inspirée du roman Feu et sang.

On y découvre Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) et Matt Smith (Daemon Targaryen) en costumes, dans un décor de bord de mer. Pour rappel, la série créée par George R.R. Martin, Ryan Condal et Miguel Sapochnik se déroulera trois cents ans avant les événements de Game of Thrones et racontera l'histoire de la maison Targaryen. La première saison comptera dix épisodes, dont le tournage vient de commencer au Royaume-Uni.

Rendez-vous en 2022 pour la diffusion !

