Déménagement en vue pour House of the Dragon

Par Ivy, le samedi 17 octobre 2020 à 20:10:44

On savait déjà que la chaîne HBO n'avait pas renouvelé son contrat avec les studios Titanic à Belfast, et que le tournage de House of the Dragon se ferait donc ailleurs.

Selon les dernières informations, la préquelle de Game of Thrones sera filmée dans les studios Leavesden, près de Londres. Le site appartenant à Warner Bros. a déjà été utilisé pour bon nombre de grosses productions, notamment les Mission : Impossible, Wonder Woman et Spider-Man : Far From Home. Mais le nom des studios est surtout associé à la saga Harry Potter, dont elle a accueilli le tournage de 2000 à 2010.

La même source indique un début de production en janvier 2021, tandis que la diffusion n'est pas attendue avant 2022, selon Casey Bloys, président de HBO .

