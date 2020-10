House of the Dragon : Paddy Considine intègre la série

Par Gillossen, le lundi 5 octobre 2020 à 22:48:54

L'acteur anglais vu dans Hot Fuzz ou tout récemment The Outsider ou The Third Day est le premier nom confirmé pour cette préquelle de Game of Thrones.

Il incarnera le roi Viserys Targaryen, choisi par les seigneurs de Westeros pour prendre la succession du Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil d'Harrenhal. Il s'agit d'un homme bon qui veut simplement perpétuer l'héritage de son grand-père, mais les hommes bons ne font pas forcément de bons rois, surtout à Westeros... La première saison de House of the Dragon, qui se déroule trois cents ans avant les évènements narrés dans le Trône de Fer, comptera dix épisodes.

La série est produite par George R.R. Martin et Ryan Condal, le co-créateur, évidemment pour le compte de HBO.

