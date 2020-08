GRRM de retour à Westeros

Par Ivy, le lundi 17 août 2020 à 19:12:55

Autant vous prévenir tout de suite : non, George R. R. Martin n'a toujours pas terminé The Winds of Winter, le très attendu sixième tome du Trône de fer. Mais il avance.

Après un passage à Santa Fe, pendant lequel il a notamment participé à la Worldcon, l'auteur américain s'est remis à l'écriture. Sur son blog, il explique qu'il s'est isolé dans son chalet à la montagne, ou sa "forteresse de solitude", avec un assistant (et ses personnages) pour seule compagnie. Son café du matin avalé, il passe souvent toute sa journée à écrire, puis il lit un peu ou regarde un film avant d'aller dormir. Depuis l'arrivée du Covid, il ne sort même plus au cinéma ou au restaurant. Une vraie vie d'ascète, qui a semble-t-il été bénéfique à son travail par le passé, puisque c'est dans les périodes d'isolement qu'il a été le plus productif.

Malgré cette info plutôt encourageante, on ne s'aventurera pas à spéculer sur une éventuelle date de publication...

