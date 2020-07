Le coffret ultime de GoT se dévoile

Par Ivy, le vendredi 10 juillet 2020 à 20:38:31

Les plus grands fans de la série Game of Thrones pourront se faire plaisir en fin d'année.

HBO vient de dévoiler les détails du coffret Blu-ray réunissant les huit saisons de la série en 4K Ultra HD, avec une image et un son optimisés. En plus des 73 épisodes, le coffret offrira plus de 15 heures de contenu bonus, déjà présent sur les éditions Blu-ray complètes sorties en 2019. Il s'agit notamment du documentaire The Last Watch, réalisé pendant le tournage de la dernière saison, et de Conquest & Rebellion, l'histoire animée du Royaume des Sept Couronnes.

Cette édition "ultime", disponible à partir du 3 novembre 2020, sera vendue au prix de 250 dollars environ.

