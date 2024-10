Un disque pour les 50 ans de Donjons & Dragons

Par Glaurung, le jeudi 24 octobre 2024 à 21:48:47

Wizards of the Coast nous réserve plusieurs nouveautés pour fêter le demi-siècle de sa licence de jeux de rôle.

Parmi elles figurera un album de musiques ! Intitulé Bardic Inspiration: A Musical Journey through the Forgotten Realms, ce dernier sera disponible à partir du 5 novembre, en dématérialisé ainsi que dans une version 2 vinyles. Cette dernière est déjà précommandable pour une cinquantaine de dollars sur la version américaine du site Amazon.

Les 12 pistes de cet album composé par Michael Gatt serviront d'hommage sonore à la richesse de l'univers et des aventures enchantées qui ont défini Donjons & Dragons pendant un demi-siècle .

Les connaisseurs de la licence ne seront pas dépaysés : ils retrouveront dans cet album des lieux comme Baldur's Gate ou Waterdeep, ou encore les personnages de Drizzt et de Tiamat.

Discuter de Donjons & Dragons sur le forum

Source