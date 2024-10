Le nouveau JDR du Disque-Monde démarre fort

Par Glaurung, le jeudi 17 octobre 2024 à 20:30:45

On vous parlait il y a quelques jours du nouveau projet de financement participatif pour un jeu dans l'univers de Terry Pratchett.

Le financement via Kickstarter est maintenant en cours, et le moins qu'on puisse dire est qu'il démarre fort : à l'heure où nous écrivons ces lignes Adventures in Ankh-Morpork en est à plus d' 1,1 million d'Euros récoltés, alors que l'objectif initial était légèrement supérieur à 100.000 Euros. De nombreux "stretch goals" amenant à des bonus pour les contributeurs ont donc été atteints, alors qu'il reste encore 20 jours pour participer au projet.

La livraison pour ce nouveau jeu de Modiphius est prévue pour fin août 2025.

Discuter des jeux de rôle sur le forum