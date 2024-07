Jon Hamm fait un tour au Donjon

Par Ivy, le mardi 23 juillet 2024 à 23:01:51

S'il est bien en lien avec Donjons & Dragons, le projet évoqué ici n'est pas une hypothétique suite à Donjons et Dragons : L'Honneur des voleurs.

Jon Hamm, connu pour son rôle dans la série Mad Men, a signé pour jouer dans le podcast à suspense Dungeon Masters. La série audio, scénarisée par le journaliste David Kushner à partir de ses recherches, s'intéressera à un fait divers bien réel : l'étrange disparition de Dallas Egbert, un étudiant qui se serait volatilisé dans les tunnels sous l'Université du Michigan lors d'une partie grandeur nature de Donjons & Dragons. L'histoire sera racontée à travers les yeux du détective privé William Dear (Jon Hamm) et du créateur du jeu, Gary Gygax (Wil Wheaton).

Le podcast est coproduit par Jon Hamm, David Kushner, Temple Hill et QCode Media . Plusieurs projets de QCode Media ayant été adaptés pour la télévision, il n'est pas impossible que Dungeon Masters y soit un jour aussi décliné.

Discuter de Donjons & Dragons sur le forum

Source