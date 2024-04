50 ans de jeu de rôle, retour sur le colloque

Par Ivy, le lundi 15 avril 2024 à 19:50:19

Les 27 et 28 mars, l'Université de Lorraine organisait à Metz un colloque intitulé "Vous êtes dans une taverne…" Retour sur 50 ans de Jeux de rôle.

L'événement marquait le cinquantenaire de la parution de Donjons & Dragons, qui reste encore aujourd’hui un incontournable du genre malgré son âge vénérable. Les chercheurs et chercheuses, parmi lesquels se trouvaient notamment Anne Besson, William Blanc et Martin Carayol, se sont penchés sur divers aspects du jeu de rôle en général, qu'il s’agisse de son histoire, de son fonctionnement ou de sa création.

Pour celles et ceux qui seraient intéressés, toutes les contributions ont été filmées et mises en ligne sur le site de l'Université de Lorraine.

