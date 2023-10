Warhammer confirme le retour du Vieux Monde

Par Ivy, le mercredi 18 octobre 2023 à 17:51:48

C'est bientôt l'heure du retour aux sources pour le célèbre jeu de figurines.

Lors du "Warhammer Day", Games Workshop a confirmé que Warhammer : The Old World serait l'une de ses premières sorties de 2024. Cette nouvelle édition du jeu reprendra le décor originel de Warhammer Fantasy Battle, qui avait laissé la place dès 2015 à Age of Sigmar. L'histoire se déroulera à l’époque des Trois Empereurs, soit bien avant la Fin des Temps. Le Vieux Monde est bien connu des joueurs de Total War et Vermintide, puisqu'ils se déroulent dans le même décor.

Les visuels d'une première armée, celle de Bretonnie, ont également été dévoilés lors de l'événement.

