Wētā Workshop et Warhammer s’associent

Par Glaurung, le dimanche 17 septembre 2023 à 22:04:35

Le studio Weta Workshop fondé par Peter Jackson et le célèbre jeu de figurines stratégique à peindre et à collectionner ont annoncé une prochaine collaboration.

Dans une vidéo visible ci-dessous, plusieurs membres du studio expliquent leur rapport, depuis des décennies, avec la licence de Games Workshop et l'importance que ces figurines ont pu avoir dans leur vie. La collaboration à venir entre les deux firmes aboutira à des statuettes de personnages de Warhammer au format 1:6.

Nous n'avons pas encore davantage d'informations à ce sujet mais vous tiendrons informés lorsque les nouvelles tomberont.

