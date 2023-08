La polémique IA s’invite chez Donjons & Dragons

Par Glaurung, le lundi 7 août 2023 à 23:08:33

A quelques jours de la sortie de Bigbys Presents: Glory of the Giants!, un artiste de ce nouveau livre Dungeons & Dragons s'est fait connaître en affirmant avoir utilisé l'intelligence artificielle dans ses créations.

Avant de supprimer son post, Ilya Shkipin a expliqué utiliser l'intelligence artificielle pour ajouter des détails et perfectionner ses illustrations, et non pour créer des illustrations à partir de rien. Il n'est pas dit que l'équipe de production du livre ait été au courant de l'utilisation de ces outils. Shkipin est connu pour être favorable aux NFT et à l'utilisation de générateurs d'art via l'intelligence artificielle, ce qui le met en désaccord avec de nombreux joueurs de jeux de rôles sur table, et notamment de D&D.

De son côté, l'éditeur Wizards of the Coast a réagi en indiquant que cette utilisation de l'IA ne leur était pas connue, qu'aucun texte dans le livre n'a été généré par l'IA et qu'ils mettraient à jour leurs directives pour empêcher que ce genre d'incidents se reproduise. Shkipin travaille avec eux depuis 2014.

La sortie de Bigbys Presents: Glory of the Giants! est prévue pour le 15 août.

