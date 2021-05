Jeff Goldblum dans… un podcast Donjons et Dragons

Par Renardeau, le mercredi 28 avril 2021 à 21:27:08

Et plus précisément, l'acteur a rejoint les rangs du casting de la saison 2 de Dark Dice, un podcast Donjons et Dragons plutôt axé sur l'horreur qui suit une équipe de joueurs dans une partie au cours de laquelle les personnages non-joueurs sont interprétés par des comédiens, le tout saupoudré d'une bonne part d'improvisation.

Jeff Goldblum prêtera sa voix au personnage de Balmur, un sorcier elfe à la recherche du médaillon sa fille, et fera sa première apparition dans le chapitre 1B de cette nouvelle saison, qui sera disponible le 12 mai. Pour ceux qui seraient tentés par l'aventure, la saison 1 et l'épisode 1A de la saison 2 sont disponibles sur le site officiel du podcast.

