Un jeu de rôle pour les monstres de Joann Sfar

Par Renardeau, le vendredi 9 octobre 2020 à 17:00:59

Si vampires, fantômes et autres loups-dragous se bousculent entre les pages des albums de Joann Sfar, ils pourraient bientôt prendre vie sous vos traits puisque l'éditeur Black Book a décidé de leur consacrer un jeu de rôle (sobrement intitulé Monstres) dans lequel survie et discrétion seront de mise puisque l'objectif des joueurs sera de naviguer dans le monde contemporain en évitant d'être repéré par les humains qui ignorent l'existences des créatures surnaturelles.

Afin de financer le projet, une campagne de précommandes participatives a débuté il y a quelques jours et a déjà connu un certain succès puisque l'objectif a été atteint et allègrement dépassé, débloquant au passage différents paliers qui vont du cadeau bonus à l'ajout de scénarios supplémentaires. Si vous souhaitez vous-mêmes acquérir le jeu, c'est par ici.

Discuter de Monstres sur le forum

Source