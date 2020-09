Une extension pour le jeu de société The Reckoners

Par Glaurung, le dimanche 13 septembre 2020 à 22:21:12

Basé sur la série éponyme de Brandon Sanderson, le jeu de plateau coopératif sorti en 2018 va avoir droit à quelques nouveautés via son extension The Reckoners : Steelslayer.

Ce sont en effet 4 modules qui sont proposés aux joueurs et peuvent être ajoutés au jeu ensemble ou séparément : de nouveaux Reckoners, des équipements, des Épiques et un "lot" Boss Épiques et cités. Le tout passe par un financement participatif via Kickstarter. Il reste 18 jours pour soutenir le projet qui a déjà récolté trois fois son objectif initial.

Il faudra participer à hauteur de 59 dollars américains au minimum pour obtenir l'extension, dont la date de sortie est prévue en août 2021.

