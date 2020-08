Le Grand Dalmuti, de retour pour ses 25 ans

Par Renardeau, le lundi 3 août 2020 à 23:52:10

Créée par Richard Garfield et éditée par Wizards of the Coast en 1995, la variante fantasy du jeu du "Président" s'apprête à aire son grand retour à l'occasion de son 25e anniversaire.

Si le but du jeu - à savoir, se débarrasser des cartes qu'on a en main avant les autres joueurs, reste le même, cette nouvelle édition du jeu ne sera pas identique à la précédente puisqu'elle sera aux couleurs de Donjons et Dragons ce qui implique quelques changements dans le nom des cartes mais aussi de toutes nouvelles illustrations réalisées par Harry Conway et 13 nouvelles cartes.

La sortie du jeu est prévue pour le 17 novembre prochain et il devrait coûter 14,99$.

