Un jeu de rôle chez Bragelonne

L'éditeur s'est récemment mis aux jeux de société, et après quelques jeux pas spécialement fantasy (Olive & Tom, La vallée des marchands) c'est l'adaptation de For the queen qui a été annoncée.

Ce jeu de rôle est prévu pour 2 à 6 joueurs qui incarnent des personnages côtoyant la reine. Des cartes tirées à tour de rôle dessinent l'univers dans lequel évolue tout ce beau monde. Vous trouverez ci-contre un premier visuel pour ce jeu dont la sortie est prévue cet automne.

Des rumeurs font également état d'une nouvelle édition du jeu Les Lames du Cardinal adapté du cycle de Pierre Pevel, mais rien n'a été confirmé de ce côté.

