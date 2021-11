Chris Columbus de retour à Poudlard le temps d’une interview

Par Renardeau, le vendredi 5 novembre 2021 à 22:16:41

2021 marque les 20 ans de nombreuses adaptations cinématographiques qui ont marqué le début des années 2000 : la trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, bien sûr, la saga Shrek et, évidemment, Harry Potter.

A l'occasion de cet anniversaire, Chris Columbus, le réalisateur de Harry Potter à l'école des sorciers et de Harry Potter et la Chambre des secrets, est revenu sur ses souvenirs de tournage dans une interview au cours de laquelle on apprend notamment qu'il ne serait pas contre un retour à Poudlard pour adapter Harry Potter et l'Enfant maudit. L'interview est à retrouver ici.

