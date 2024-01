Un Golden Globe pour Le garçon et le héron

Par Glaurung, le lundi 8 janvier 2024 à 20:59:56

Le nouveau film d'animation de Hayao Miyazaki a obtenu le prix du meilleur film d'animation (Best Motion Picture – Animated) lors de la dernière cérémonie dédiée à ces récompenses.

L’œuvre était notamment en lice avec Suzume de Makoto Shinkai et Spider-Man : Across the Spider-Verse. Le garçon et le héron a engrangé 136 millions de dollars à l'international, et était également nommé au Golden Globe de la meilleure bande originale, composée par Joe Hisaishi.

Toshio Suzuki, producteur et co-fondateur de Ghibli, espère que cette récompense mettra un peu de baume au coeur des Japonais, meurtris en ce début d'année par un important séisme.

