le jeudi 4 mai 2023

Eiichiro Oda, le créateur du manga One Piece, est revenu sur le projet Netflix d'adapter son œuvre en série live-action.

Il explique travailler avec Tomorrow Studios et le géant du streaming depuis un moment, et admet que même s'ils comprennent bien les personnages, les différences de codes et de cultures ont pu engendrer de la frustration des deux côtés. Le mangaka s'est même demandé si une production étrangère était possible pour sa série. Souffrant de problèmes de santé, Oda pense qu'il s'agit de sa dernière chance de faire découvrir One Piece au monde entier, et tient à superviser cette adaptation, qu'il a acceptée en 2016, tant qu'il est actif.

La sortie du film est attendue pour 2023, mais ils ne le lanceront que quand je serai satisfait , d'après l'auteur. Souhaitons-lui un film live-action plus mémorable qu'à Death Note ou Cowboy Bebop...

