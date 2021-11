Un nouveau teaser pour l’Attaque des Titans

Par Ivy, le samedi 20 novembre 2021 à 19:54:22

Alors que la première partie de la saison 4 de L'Attaque des Titans a été diffusée entre décembre 2020 et mars 2021, la deuxième partie est attendue pour l'an prochain.

Et en attendant quelque chose de plus consistant, on a droit à un nouveau teaser très semblable au précédent, à visionner ci-dessous. Cette ultime saison de l'anime adaptera la fin du manga d'Hajime Isayama, dont le dernier tome a été publié cet automne en France.

Rendez-vous le 9 janvier 2022 pour découvrir le premier de ces épisodes inédits.

