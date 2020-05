Bientôt la fin pour Demon Slayer

Par Glaurung, le lundi 27 avril 2020 à 21:10:08

L’éditeur Shueisha a révélé que le manga de Koyoharu Gotoge arrivera normalement à sa conclusion en mai 2020.

Plus précisément, c'est dans l'édition du 11 mai du Weekly Shonen Jump que la fin est attendue. Des pages en couleur sont prévues pour l'occasion. La série fera donc un total de 23 tomes reliés au Japon et en France, où l'édition est gérée par Panini Manga.

La première partie de l'anime est arrivée en avril 2019 chez Wakanim et est disponible sur Netflix. La suite arrivera en film, à venir le 16 octobre au Japon. Des romans ont déjà vu le jour et des jeux pour smartphone et PlayStation 4 sont annoncés.

