Un record pour la Princesse de Mars ?

Par Ivy, le mardi 8 septembre 2020 à 19:35:22

Une peinture de Frank Frazetta, utilisée pour la couverture du roman Une Princesse de Mars d'Edgar Rice Burroughs, est en train de faire monter les enchères.

L’œuvre datant de 1970 est en fait une copie de l'illustration de couverture, que l'artiste avait réalisée car il craignait de ne jamais revoir l'original envoyé à son éditeur. Selon des proches de Frazetta, il préférait même cette seconde version. Alors qu'il reste deux jours avant la fin des enchères, celles-ci ont atteint un montant à six chiffres : 625 000 dollars. Et certains pensent que A Princess of Mars pourrait battre le précédent record détenu par l'artiste, dont la peinture Egyptian Queen s'était vendue pour 5,4 millions de dollars l'an passé.

L'illustration devance en tout cas largement les autres objets mis en vente lors de ces enchères consacrées aux comics et jeux vidéo.

