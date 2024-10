Podcast Elbakin.net n°97 : la folie des novellas

Par Gillossen, le mercredi 25 septembre 2024 à 10:29:41

Dinguerie n°1 : le podcast Elbakin.net est de retour !

Dinguerie n°2 : on passe directement du numéro 95 au 97 !

Dinguerie n°3 : nous revenons pour vous jouer un mauvais tour avec une équipe renouvelée !

Allez, trêve de plaisanteries : nous n'avons pas oublié le numéro 96 annoncé, dédié à la romantasy, et nous l'enregistrerons bien, mais pour accueillir nos nouvelles recrues, nous avions envie d'un sujet un peu plus, disons, motivant. Ce sera donc les novellas. Chez Le Bélial bien sûr, L'Atalante, Argyll, 1115... On en trouve de plus en plus. Et en parlant de nouvelles recrues, vous découvrirez dans cet épisode les contributions de swiss potato, bibliothécaire, et d'Erkekjetter, chroniqueuse de longue date sur le site, ainsi que la tête pensante de Culture particulière. Guigz et votre serviteur sont toujours dans le coin, et Aka n'a pu être des nôtres pour cette fois.

Plus que jamais, vos retours nous sont très précieux, alors n'hésitez pas à réagir !