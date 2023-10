Podcast Elbakin.net n°95 : la saga Baldur’s Gate

Par Gillossen, le vendredi 20 octobre 2023 à 09:00:00

C’est un jeu qui a animé la fin de l’été de beaucoup de joueurs sur PC et plus récemment sur Playstation 5, on parle donc ici de Baldur’s Gate 3, le retour en fanfare de cette licence qui avait déjà fait le bonheur de tant de joueurs au tournant des années 2000.

Oui, une fois encore, ce coup d'œil dans le rétro ne nous rajeunit pas ! Mais c’était l’occasion de faire notre rentrée sur l’univers de Baldur’s Gate, son poids aujourd’hui, sa place dans la galaxie Donjons & Dragons, etc. Précisons que nous nous concentrerons sur les 3 épisodes “canoniques” de la saga, et pas sur les autres jeux vidéo développés, dans le registre hack’n slash notamment.

Encore une fois, un énorme merci à terriblius pour le montage, et n'hésitez pas à venir en discuter sur le forum !