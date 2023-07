Podcast passe la manette, spécial Tears of the Kingdom !

Par Gillossen, le vendredi 30 juin 2023 à 21:31:42

Avec la sortie triomphale du nouvel épisode de la saga Zelda sur Switch le 12 mai dernier, nous ne pouvions que décider de consacrer un épisode à Tears of the Kingdom, ainsi qu'à son prédécesseur, par la même occasion.

Et nous avons donc invoqué nos deux grands fans et spécialistes de la licence, j'ai nommé Guigz & Gilthanas, en duo. Il était temps de dépoussiérer la manette, c'est le cas de le dire avec la déclinaison jeux vidéo du podcast Elbakin.net.

Et oui, nous passons donc des tous premiers jeux The Legend of Zelda aux derniers, mais promis, nous n'oublierons pas les autres !

